تعليق إسلامي “يجبر” الحساب الرسمي لـ”نوتلا” على الرد.. وضجة في مواقع التواصل

2020/09/15



يس عراق: بغداد

أثار رد للحساب الرسمي لمنتج “نوتيلا” الشهير، ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعليق من شخص مسلم استفسر عما اذا كان المنتج “حلال ام حرام”.

Hello, is this trueAre your products halal in Middle east ? pic.twitter.com/cQd5Y2vRTe

— ♕ (@_drmh_) September 15, 2020

وبينما سأل المعلق عما اذا كان منتج “النوتيلا” الذي تروج له الشركة حلال، اقدم القائمون على الحساب الرسمي بالرد على التعليق بالنفي، وأنه ليس حلالًا ما اشعل جدلًا واسعًا على مواقع التواصل، خصوصًا وان الحساب نادرًا ما يجيب على الأسئلة الموجهة او التعليقات التي يتركها المتابعون على التغريدات.

نفسي الناس تفهم ان المنتجات اللي زي nutella مثلا كمنتج و مطاعم زي five guys بيكون في فرق في المكونات اللي بيستخدموها في الدول زي امريكا و دول الشرق الاوسط فمش معنى ان nutella في امريكا مش حلال ان اللي في مصر بردو مش حلال pic.twitter.com/kcK8RxFedo

— Khalid Elsawaf (@khalidelsawwaf) September 15, 2020

