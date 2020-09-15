العراق يحظر استيراد 29 منتجاً إيرانياً.. تعرف عليها

2020/09/15 | 12:30 - المصدر: الفرات نيوز

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{الدولية: الفرات نيوز} أكدت نائب رئيس الغرفة التجارية الايرانية، أن العراق یحظر استيراد 29 منتجا ايرانيا وعلى التجار المحليين الاحجام عن شحن هذه البضائع بهدف التصدير.





وأوضحت شهلا عموري في تصريح اليوم الاربعاء، أن إطلاع التجار بقرارات منع توريد السلع للعراق يؤدي لتدفق سلع اخرى لهذا البلد.

وأشارت الى أن التمور من المنتجات الذي يسري عليها قرار المنع الدائم، بجانب اعلان العراق حظر توريد منتجات اخرى من ايران منها البطاطس والفلفل والبيض والدجاج الحي والطماطم واللفت والجزر والثوم اضافة الى العسل والاسماك البحرية المثلجة والبطيخ بجانب الابقار والاغنام والاعلاف الصناعية.

عمار المسعودي

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