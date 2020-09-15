الاستخبارات تعتقل مسؤول مشاجب قاطع الرياض بـ”داعش” في كركوك

2020/09/15 | 12:30 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، الثلاثاء، عن إلقاء القبض على مسؤول مشاجب قاطع الرياض بـ” داعش” في محافظة كركوك.وذكرت الوكالة في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، انه “من خلال ورود معلومات استخبارية عن وجود أحد الإرهابيين البارزين في مايسمى ولاية كركوك، حيث تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية”.وأضافت أنه “بعد نصب كمين محكم له تم القبض عليه وهو مطلوب وفق أحكام المادة ٤ إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية والذي عمل مسؤول مشاجب مايسمى قاطع الرياض ولاية كركوك”.وأكدت الوكالة، أنه “من خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية بالمنصب أعلاه ولدية اثنين من اولادة تم تجنيدهم من قبلة ضمن عصابات داعش احدهم تم قتلة والآخر تم القبض عليه من قبل مفارز وكالة الاستخبارات”، مبينة أنه “تم تدوين أقواله واحالته للقضاء لإكمال أوراقه التحقيقية لينال جزاءه العادل”.انتهى 25

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