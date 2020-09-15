أكبر شركة لقاحات تؤكد ان تطعيم جميع سكان العالم يستغرق عدة سنوات

2020/09/15 | 12:31 - المصدر: NRT عربية

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تطوير علاج لكورونا

فوتو: ارشيف

منذ 8 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت شركة "سيرم انستيتوت أوف انديا" SSI، أكبر شركة لقاحات في العالم، أن تطعيم كل سكان العالم ضد كوفيد-19، قد يستغرق ما بين أربعة إلى خمس سنوات.

وذكر المدير التنفيذي للشركة أدار بوناوالا، في تصريحات لوسائل إعلام بريطانية، ان إنجاز هذا العمل يتطلب 15 مليار جرعة، بمعدل جرعتين لكل شخص، لكنه حذر من أن مصنعي الأدوية ليس لديهم القدرة الإنتاجية لتلبية هذا الطلب.

وأوضح بوناوالا، انه حتى لو كان لقاح كوفيد-19 جاهزا بحلول مطلع العام المقبل، كما توقع خبراء، فلن تكون هناك جرعات كافية لتطعيم سكان العالم بالكامل حتى نهاية عام 2024، على أحسن تقدير.

وكانت الشركة قد دخلت في شراكة مع صانعي الأدوية الآخرين، بما في ذلك AstraZeneca و Novavax ، لتطوير لقاح، والتزمت بإنتاج مليار جرعة، نصفها سيذهب إلى الهند، ولم يقدم أي مصنع لقاح آخر تعهدا مماثلا.

وقدرت الشركة سعر الجرعة الواحدة في حدود ثلاثة دولارات، وسوف تستفيد 92 دولة من الكمية المنتجة.

وقد وفرت مؤسسة "بيل و مليندا غيتس" الخيرية 150 مليون دولار لتسريع عملية إنتاج اللقاحات التي تعمل على تطويرها جامعة أكسفورد بالتعاون مع شركة استرازينيكا، وكذلك شركة نوفافاكس.

جدير بالذكر ان فيروس كورونا تسبب حتى الآن في إصابة أكثر من 29 مليون شخص حول العالم ووفاة نحو 950 ألفا آخرين.

ر.إ

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