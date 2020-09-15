العراق يرسل محصولا استراتيجيا ومستلزمات طبية الى دولة منكوبة

2020/09/15 | 12:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الثلاثاء، ارسال محصول الحنطة إلى السودان في الأيام المقبلة.

وقال ممثل الأمانة ليث عبد العزيز في تصريح رسمي تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (15 ايلول 2020) إن"وزارة التجارة في طور تحميل محصول الحنطة من الفائض الستراتيجي ، ومن المؤمل أن تصل إلى السودان في الأيام المقبلة، إضافة إلى مساعدات طبية مقدمة من وزارة الصحة ، وتشمل لقاحات مضادة لأمراض قد تصيب المواطنين جراء الفيضانات".

وأكد أن"وزارة الصحة كانت متكفلة بارسال المواد الإغاثية الطبية ، ووزارة الهجرة والمهجرين مسؤولة عن تجهيز المواد الإغاثية العاجلة التي نقلناها يوم أمس التي سيتم نقلها اليوم".

وأشار عبد العزيز إلى أن" الوجبة الثالثة من المساعدات ستصل إلى دولة السودان"، مبينا أن"المساعدات تتضمن 12 طنا من المواد الغذائية".

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمر بفتح جسر جوي ، وآخر بحري لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى المنكوبين والمتضررين من السيول والفيضانات في السودان.





وتضمنت الوجبة الأولى ارسال طائرة شحن عسكرية محملة بأطنان من المستلزمات الطبية وعشرات الآلاف من السلات الغذائية، وآلاف القطع من الاحتياجات الإنسانية الضرورية ،والخيم لإيواء المتضررين الذين أجبروا على ترك منازلهم جراء الفيضانات".

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