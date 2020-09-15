حريق ضخم يلتهم أجمل مباني بيروت من تصميم الراحلة العراقية “زها حديد” – فيديو

2020/09/15 | 12:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / اندلع صباح اليوم الثلاثاء، حريق في مبنى قيد الإنشاء من تصميم المهندسة المعمارية العراقية زها حديد في وسط العاصمة اللبنانية.ولم يتضح على الفور سبب اندلاع الحريق في المبنى الذي كان لا يزال قيد الإنشاء ويقع على الطريق الرئيسي الذي يمر بالميناء.

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