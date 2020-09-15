2020/09/15 | 12:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..رصد الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” بين الأندية المشاركة في دوري ابطال آسيا.وذكر الاتحاد في بيان اطلعت عليه وكالة/ المعلومة/ ان “الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يواصل بتنسيق كامل مع السلطات الصحية في قطر إجراء الفحوصات الطبية المنتظمة لفايروس كورونا المستجد، على جميع الفرق المشاركة في دوري أبطال آسيبا لمنطقة الغرب”.وأوضح ان “نتائج هذه الفحوصات، اثبتت أن لاعب واحد من نادي السد القطري جاءت نتيجته إيجابية لفايروس كوفيد-19”.وتابع “يتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لفريق السد، كما يتم تقديم الإشراف والرعاية الطبيين في بيئة معزولة للاعب الذي جاءت نتيجة إيجابية، بحسب متطلبات البروتوكول الخاص بفايروس كوفيد-19 للبطولة”.واكمل “وضمن التزامنا بضمان صحة وسلامة جميع الوفود المشاركة، يواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والسلطات الصحية في قطر، القيام بإجراء فحصوات كوفيد-19 لجميع المشاركين وبما يتوافق مع متطلبات وتعليمات السلامة التي تم الاتفاق عليها”.ويلعب نادي السد في المجموعة الرابعة، وهو يتقابل يوم الثلاثاء مع نادي العين الإماراتي.



انتهى /25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الاسيوي يرصد إصابة جديدة بفيروس كورونا في دوري الابطال) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الاسيوي يرصد إصابة جديدة بفيروس كورونا في دوري الابطال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).