باحثون: على الطبقة السياسية دعم مفوضية الانتخابات

2020/09/15 | 12:41 - المصدر: قناة التغيير

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أكد باحثون أن العراق يشهد قرارات سريعة سواء من السلطة التنفيذية أو التشريعية خصوصا بعد زيارة مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة، جينين هينيس بلاسخارت، إلى المرجعية الدينية، مشيرين إلى أن الطبقة السياسية الحاكمة يجب أن تكون جادة بدعمها لمفوضية الانتخابات من أجل تحديد قانون جديد للانتخابات التشريعية المبكرة.

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