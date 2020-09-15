الخطر الإخواني في التعايش في بريطانيا - أحلام أكرم

2020/09/15 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحلام_أكرم التعايش في بريطانيا ؟؟؟؟ في دعوة تلقيتها من المعهد البريطاني لدراسة مدى فاعلية المجتمع المدني .



و دور بريطانيا في تشجيع التعايش بين الأديان ..



مما لاشك فيه بأن النهوض الحضاري في المجتمعات الغربية إرتكز على قيم الحرية والمساواة والعدل التي رسّخت لقيمة المواطنة.



كلها سعت لبناء إنساني بُنيوي للإنسان أولا ..



بدون أي حواجز ..



بمعنى أنها أنبتت جذور التعددية بدون أي مُعوّقات من الهوية ......





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