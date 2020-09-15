(عندما نغادر ) فيلم يسلط الضوء على جرائم الشرف في المجتمع الاسلامي في بلدان المهجر - علي المسعود

2020/09/15 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_المسعود في عالمنا العربي صارت أخبار القتل الذي يُمارس بحق النساء وبالتحديد ضحايا جرائم "الشرف"هي كثيرة ، لنوضح مسألة أساسية ، وهي مفادها أن كل العنف الممارس على النساء ، سواء من عنف نفسي ولفظي وجسدي ، والذي يصل إلى حدّ القتل في أحيان كثيرة ، هو مبني بالأساس على عقليات ذكورية ترى بأن لها السلطة والسيطرة الكاملة على النساء ، سواء فيما يتعلق باختياراتهن الحياتية وكذلك الجسدية، وبالأساس المتعلقة بالجسد والخيا ......





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