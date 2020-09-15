2020/09/15 | 12:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..أعلن الأكاديمي في الأكاديمية الروسية للعلوم ، المدير العلمي لقطاع البيولوجيا الفلكية في المعهد المشترك للأبحاث النووية، أحد مؤلفي العمل العلمي أليكسي روزانوف أن العلماء الروس نشروا صوراً لكائنات مجهرية قديمة متحجرة وجدت داخل نيزك أورجي، والتي يمكن أن تكون موجودة في وقت ولادة النظام الشمسي، أي قبل تشكل الأرض.وقال روزانوف “هذا ليس اكتشافًا، ولكنه تأسيس لحقيقة راسخة مفادها أن البانسبيرميا (إعادة الحياة إلى الأرض) هي ظاهرة حقيقية”.وفقًا للعالم، من المقرر إصدار الألبوم الذي يحتوي على الصور في نوفمبر/ تشرين الثاني.



وسيركز على مجموعة متنوعة من الحفريات الموجودة داخل نيزك Orgei واحد سقط في فرنسا عام 1864.



بدأت آثار المواد العضوية في هذا النيزك في الظهور على الفور تقريبًا بعد سقوطه، لكنهم لم يصدقوا عيونهم وأفكارهم العلمية في ذلك الوقت، ففسروها بخداع العلماء الآخرين.وأشار روزانوف إلى أنه “تم بالفعل العثور على الكثير في ذلك الوقت، ولكن بدافع الخوف لم يتم تفسيره حتى لا يخاف الناس”.التقط علماء روس من معهد علم الأحافير التابع لأكاديمية العلوم الروسية والمعهد المشترك للأبحاث النووية صورًا عالية الجودة لـ “الكائنات الفضائية الدقيقة” منذ عام 2015، وباستخدام المجاهر الإلكترونية.



شارك الأكاديمي الأمريكي ريتشارد هوفر العمل.قال روزانوف إن آثار المواد العضوية توجد في جميع الكوندريتات الكربونية – النيازك التي تشكلت من المادة الأساسية للنظام الشمسي، وربما كانت موجودة قبل ذلك.



على سبيل المثال، العمر الدقيق لـ Orgei غير معروف.



لا يستبعد العلماء أنه قد يكون قديمًا جدًا.في الوقت نفسه، لا يزال العلماء يجهلون أين وكيف نشأت الحياة، إذا كانت موجودة قبل ظهور الأرض.



قال روزانوف: “السؤال” كيف نشأت الحياة؟ “هو أحد تلك الأسئلة التي من غير المرجح أن تتلقى إجابة في المستقبل القريب”.انتهى 25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العلماء الروس يجدون آثارا للحياة خارج كوكب الأرض) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العلماء الروس يجدون آثارا للحياة خارج كوكب الأرض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).