العراق يحظر استيراد 29 منتجا إیرانیا

2020/09/15 | 12:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادأكدت نائب رئيس الغرفة التجارية الايرانية شهلا عموري، أن العراق یحظر استيراد 29 منتجا ايرانيا وعلى التجار المحليين الاحجام عن شحن هذه البضائع بهدف التصدير.

وأوضحت عموري، أن إطلاع التجار بقرارات منع توريد السلع للعراق يؤدي لتدفق سلع اخرى لهذا البلد.

وأشارت الى أن التمور من المنتجات الذي يسري عليها قرار المنع الدائم، بجانب اعلان العراق حظر توريد منتجات اخرى من ايران منها البطاطس والفلفل والبيض والدجاج الحي والطماطم واللفت والجزر والثوم اضافة الى العسل والاسماك البحرية المثلجة والبطيخ بجانب الابقار والاغنام والاعلاف الصناعية.

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