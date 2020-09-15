ضبط رتل سيارات يحمل بضاعة بأوراق ’متلاعب بها’.. إلى القضاء مباشرة

2020/09/15 | 12:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، ضبط 15 عجلة محملة ببضاعة تم التلاعب بالوصل الضريبي الخاص بها، في منفذ المنذرية الحدودي.



وقالت الهيئة، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (15 أيلول 2020)، إن "شعبة البحث والتحري التابعة للهيئة، تمكنت خارج الحرم الكمركي من ضبط (15) عجلة محملة بمادة (أواني سفري بلاستك) تم التلاعب بوصلها الضريبي والمنجزة معاملتها من قبل وكيل الاخراج الكمركي".

وأضافت، أن "هنالك تلاعبا في الوصل الضريبي للبضاعة وبفارق رسوم كمركية بمبلغ (2 مليون و 658ألف دينار عراقي) وهذا التلاعب سبب هدرٱ وتجاوزٱ على المال العام".

وأضاف، "تمت إحالة المضبوطات وفق محضر أصولي إلى مركز شرطة كمرك المنذرية لغرض عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين المنجزين للمعاملة الكمركية خلافا للضوابط والتعليمات النافذة".

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