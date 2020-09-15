الداخلية تعتقل متهماً يتاجر بالعملة المجمدة في الموصل

2020/09/15 | 12:54 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الداخلية، ان وكالة الاستخبارات، القت القبض على متهم يتاجر بالعملة المجمدة (الدولار الأمريكي) في مدينة الموصل بمحافظة نينوى.وذكرت الوزارة في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه انها “بعملية استخبارية مشتركة بين مديريتي استخبارات الجريمة المنظمة في الانبار و نينوى أسفرت عن إلقاء القبض على أحد المتهمين الذي يقوم بالمتاجرة بالعملة المجمدة من قبل البنك الأمريكي (الدولار الليبي) على مواقع التواصل الاجتماعي”.وأوضحت انه “بعد استحصال الموافقات القضائية تم نصب كمين محكم له في احدى صيرفات مدينة الموصل والقبض عليه بالجرم المشهود وبحوزته شهادة جنسية مزورة يستخدمها لاستلام المبالغ المحولة”.وتابعت انه ” ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بتنفيذ الأسلوب الإجرامي المذكور أعلاه، حيث تم تدوين أقواله واحالته الى الجهات المختصة”.انتهى 25د

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