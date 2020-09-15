العراق يغني بعيدًا عن الخليج.. 8 دول تضخ المزيد من النفط إلى السوق وبغداد مستمرة نحو التخفيض

2020/09/15 | 13:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

ينفرد العراق دون دول الخليج، بتخفيض انتاج نفطه وحصد خسائر اضافية وسط توقعات بتراجع الطلب العالمي خلال الاشهر القادمة.

وقال محافظ الكويت هيثم الغيص، ان “8 دول رفعت انتاجها النفطي واربع دول بضمنها العراق خفضت إنتاجها لشهر اب الماضي”.

واضاف ان “الكويت احدى الدول التي رفعت إنتاجها النفطي بجانب 7 دول اخرى خلال شهر اب الماضي وبواقع 123 الف برميل يوميا ليصبح إنتاجها 2.288 مليون برميل يومياً، مقابل 2.161 مليون برميل يومياً في تموز 2020.

واضاف ان “من بين الدول التي رفعت إنتاجها تأتي السعودية على رأس القائمة بمقدار 475 الف برميل يوميا وتبعتها الامارات بـ 180 الف برميل والجزائر بـ 47 الف برميل ثم انغولا بـ 24 الف برميل.

واشار الى ان “اربع دول تراجع الإنتاج النفطي فيها تاتي في مقدمتها العراق بـ100 ألف برميل، ثم الكونغو بـ8 آلاف برميل، والغابون بنحو 5 آلاف برميل يومياً، وأخيراً ليبيا بألفي برميل كل يوم.”

وأفادت منظمة أوبك بأن الطلب العالمي على النفط سيتراجع في 2020 على نحو أشد من توقعها السابق بسبب فيروس كورونا، وسيتعافى بوتيرة أبطأ من المتوقع في العام المقبل، ما قد يزيد صعوبة دعم المنظمة وحلفائها للسوق.

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