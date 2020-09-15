في العراق فقط.. إطلاق أضخم محتوى تعليمي مجاناً

2020/09/15 | 13:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أطلقت وزارة التربية وبالتعاون مع العتبة الحسينية المقدسة، أضخم محتوى تعليمي تم اعداده من قبل شركة (تويك) البريطانية والذي يتضمن افلام تعليمية ضخمة ستكون متاحة (مجانا) في العراق فقط.وقالت العتبة في بيان، إنه "انطلاقا من حرصنا على مستقبل طلبتنا وتلاميذنا وتوفير افضل الوسائل التعليمية التي من شأنها تطوير مستوى التعليم في البلاد والارتقاء به الى مصاف الدول المتقدمة لاسيما مع استمرار تفشي فايروس (كورونا)، تطلق الوزارة وبالتعاون مع العتبة الحسينية أضخم محتوى تعليمي".وأوضحت أن "مركز السبط للدراسات التخصصية التابع للعتبة الحسينية المقدسة سيوفر لمديرية التلفزيون التربوي ومنصة (نيوتن) التعليمية، فضلا عن المنصات الاخرى التابعة لوزارة التربية واحدة من اضخم المحتويات العلمية المعدة من قبل شركة (تويك) البريطانية".وأضاف البيان، أن "هذا المحتوى يتضمن افلاما تعليمية ضخمة معدة من قبل افضل الاختصاصيين في العالم والتي ستكون متاحة مجانا في العراق فقط ليتمكن المدرسين والمعلمين وكذلك الطلبة من الاستفادة منها واستخدامها كوسائل تعليمية في الدروس المقدمة عبر المنصات الالكترونية بهدف تطوير مهارات الاساتذة وتمكين الطلبة من الاستفادة بشكل اكبر واكثر سهولة".عمار المسعودي شارك إذا أردت

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