القبض على متاجر بآثار ذهبية نفيسة جنوب بغداد

2020/09/15 | 13:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوة من اللواء الأول الفرقة الأولى شرطة اتحادية خلال عملية أمنية من القاء القبض على أحد المتاجرين بالقطع الأثرية النفيسة تماثيل آشورية عدد 3 تعود إلى العصور القديمة اثنان منها ذهبية والثالث مطعم بالذهب مع العثور على مبلغ قدره 38 مليون دينار و18000 الف دولار أمريكي..

لعملية تمت من خلال معلومات استخباراتية دقيقة وتنفيذ أمر تحري وتفتيش بحق المتهم في محل إقامته جنوب بغداد بحضور مفارز من شعبة استخبارات النهروان وحدة بسماية وشعبة تحقيق شمال الرصافة..



تم تسليمه مع المضبوطات بوصل استلام اصولي الى الجهات المختصة .





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