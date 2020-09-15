الاستخبارات.. اعتقال أحد قياديي داعش في كركوك

2020/09/15 | 13:02 - المصدر: NRT عربية

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قوات أمنية

فوتو: ارشيف

منذ 12 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت وكالة الاستخبارات، الثلاثاء، القبض على مسؤول مشاجب ما يسمى "قاطع الرياض ولاية كركوك" في محافظة كركوك.

وذكرت الوكالة في بيان اليوم، 15 أيلول 2020، انه "بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود أحد الإرهابيين البارزين في مايسمى ولاية كركوك، تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بأستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية وبعد نصب كمين محكم له".

وأضاف انه " تم القبض عليه وهو مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية، حيث كان يعمل مسؤول مشاجب مايسمى قاطع الرياض ولاية كركوك".

وأشار البيان إلى انه " من خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية بالمنصب أعلاه ولديه ولدان تم تجنيدهما من قبله ضمن عصابات داعش احدهم تم قتله والاخر تم القبض عليه من قبل مفارز وكالة الاستخبارات".

وأوضح أنه " تم تدوين أقواله وتمت احالته للقضاء لإكمال أوراقه التحقيقية لينال جزاءه العادل".

ر.إ

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