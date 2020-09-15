2020/09/15 | 13:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 23 دقیقة

498 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اوضحت قيادة عمليات محافظة كربلاء، الثلاثاء، موقف الخطط بخصوص الزيارة الاربعينية المقبلة، مشيرة إلى أن أبواب المحافظة مفتوحة أمام الزائرين.

وذكر الناطق باسم قيادة عمليات كربلاء العميد فاهم الكريطي في تصريح تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (15 ايلول 2020 )، انه "تم إعداد الخطط اللازمة لتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين، وبإشراف مباشر من قائد عمليات كربلاء، اللواء الركن علي الهاشمي، لحماية الزائرين".

وأضاف أن "الخطة شملت نشر القوات الأمنية المشاركة، يوم الخامس من شهر صفر، كما تم تهيئة ساحات من ثلاثة محاور، بغداد وبابل والنجف من قبل محافظ كربلاء، وبإشراف القوات الأمنية لحمايتها"، مشيرا الى "تشكيل لجنة مشتركة من قيادة العمليات والمحافظة، لغرض التنسيق وارسال جهد الدولة من العجلات التابعة لوزارة النقل والتجارة والدفاع لغرض نقل الزائرين".

ودعا الكريطي المواطنين، إلى "الالتزام بالعجلات المخصصة لتقلهم ذهابا وإيابا، وعدم ادخال العجلات الصغيرة إلى المحافظة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات كربلاء تكشف خطتها للزيارة الأربعينية وتصدر تعليمات للمواطنين) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات كربلاء تكشف خطتها للزيارة الأربعينية وتصدر تعليمات للمواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).