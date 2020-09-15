الداخلية تحرر 3 تماثيل ’’ذهبية’’ تعود للعصور الآشورية في بغداد وتعتقل خاطفها

2020/09/15 | 13:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، القبض على متاجر بالقطع الأثرية ’’الذهبية’’، وبحوزته آلاف الدولارات وثلاث قطع منها.وجاء في بيان نشرته قيادة الاتحادية، وتلقته (بغداد اليوم)، انه "في إطار الدعم المتواصل الذي يوليه وزير الداخلية، بملاحقة العابثين بالأمن، وفي عملية تمت بمتابعة شخصية، من قبل قائد قوات الشرطة الاتحادية، الفريق الركن جعفر البطاط، تمكنت قوة من اللواء الأول الفرقة الأولى شرطة اتحادية خلال عملية أمنية من القاء القبض على أحد المتاجرين بالقطع الأثرية النفيسة".وأوضح البيان "تم ضبط بحوزة المتهم 3 تماثيل آشورية، تعود إلى العصور القديمة، اثنان منها ذهبية، والثالث مطعم بالذهب مع العثور على مبلغ قدره 38 مليون دينار و18 ألف دولار أمريكي".وأشار الى ان "العملية تمت من خلال معلومات استخباراتية دقيقة، وتنفيذ أمر تحري وتفتيش بحق المتهم في محل إقامته جنوب بغداد بحضور مفارز من شعبة استخبارات النهروان وحدة بسماية وشعبة تحقيق شمال الرصافة".

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