قوة أمنية مشتركة تنفذ عملية استباقية بحثا عن مطلوبين في عموم محافظة نينوى

2020/09/15 | 13:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/نفذت قوة امنية مشتركة حملة تفتيش واسعة في الموصل بحثا عن السلاح المنفلت والمطلوبين بجرائم ارهابية صادرة بحقهم أوامر قضائية من المحاكم المختصة.وقال مدير شرطة قيادة نينوى العميد ليث الحمداني للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان"الحملة أسفرت اعن القاء القبض على ( 44 ) من المتهمين المطلوبين بينهم مطلوبون بقضايا جنائية مختلفة و ضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من الحبوب المخدرة ومادة الكريستال "واضاف الحمداني " ان"الحملة شملت توقيف 70 عجلة مخالفة مرورية و 16 دراجة نارية مخالفة بمختلف الاحجام، /انتهى

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