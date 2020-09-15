الحشد الشعبي والجيش ينفذان عملية أمنية جنوب الموصل

2020/09/15 | 13:04 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ نفذت قوة من الحشد الشعبي والجيش، الثلاثاء، عملية امنية جنوب الموصل.وذكر بيان لاعلام الحشد الشعبي تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ نسخة منه ان"قوة مشتركة من الفوج الأول في اللواء 33 بالحشد الشعبي ومكافحة المتفجرات وطبابة الحشد والجيش نفذت، صباح اليوم، عملية امنية لدهم وتفتيش قرية الرصيف وغرب قرية عين الحارة وناحية الشورى وقرية ام المحاحير والشورتان جنوب الموصل".وأوضح البيان ان، العملية تهدف لإدامة الامن في تلك المناطق"./انتهى2

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