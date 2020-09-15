رئيس وزراء الأردن وغراندي يبحثان أوجه التعاون لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين

2020/09/15 | 13:04 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/بحث رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز،اليوم بالعاصمة عمان، مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، الذي يزور المملكة ضمن جولة له في المنطقة، أوجه التعاون بين الأردن ومنظمات الأمم المتحدة المعنية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للاجئين السوريين.ولفت رئيس الوزراء الأردني الى التداعيات الكبيرة لجائحة كورونا على الاقتصاد وخدمات التعليم والصحة وارتفاع نسب البطالة، مؤكدا اهمية التعاون للتقليل من اثارها على الجميع من مواطنين ولاجئين.وأكد أن الاردن ورغم الظروف الصعبة وازمة فيروس كورونا، مستمر بواجباته والتزاماته بتقديم الخدمات والرعاية للاجئين.واوضح الدكتور الرزاز، أن بلاده تتحمل أعباء كبيرة في ظل محدودية الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي، لافتاً إلى أهمية مواصلة دعم الأردن للاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية للاجئين.وقال غراندي إن زيارته للدول المستضيفة للاجئين السوريين هي رسالة للمجتمع الدولي والدول المانحة، بضرورة مواصلة دعم المجتمعات المستضيفة واللاجئين، سيما في ظل تداعيات ازمة فيروس كورونا على الجميع./انتهى

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