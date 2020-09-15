2020/09/15 | 13:08 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بشأن التعيينات الخاصة..صالح محمد العراقي يصرح ...) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بشأن التعيينات الخاصة..صالح محمد العراقي يصرح ...) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).