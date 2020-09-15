نائب: تحويل كل قضاء الى دائرة انتخابية الحل الامثل للخروج من ازمة ملحق القانون

2020/09/15 | 13:08 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداداكد النائب مضر الكروي، الثلاثاء، ان تحويل القضاء الى دائرة انتخابية الحل الامثل للخروج من دوامة مشاكل لاحصر لها، مبينا ان تحويل القضاء لدائرة انتخابية يمكن المواطن من اختيار من يمثله بسهولة.وقال الكروي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” موضوعه بقاء كل محافظة دائرة انتخابية انتهى واصبح من الماضي واغلب القوى السياسية داعمة لملف الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات الجديدة لكن الاختلافات لاتزال قائمة في الية ان تكون المحافظة دائرتين او 3 او 4 او اكثر”.واضاف الكروي،ان” الحل الامثل للخروج من دائرة مشاكل لاحصر لها في قانون الانتخابات هو الاتفاق على جعل كل قضاء دائرة انتخابية واحدة لان منصف وعادل وسيعطي مرونة عالية للمواطنين للاختيار كما انه سيقلل من الضغط الكبير على المفوضية في تحديد حدود الدوائر خاصة وانه اذا اعتمدت خيار ان تكون المحافظة دائرتين او اكثر سيكون هناك مشاكل كبيرة وتقاطعات”.واشار الكروي الى ” ضرورة منع اي استثناءات لاي منطقة في العراق وان يكون قانون الانتخابات القادم معيار شامل لكل محافظات العراق لان اي استثناء هو فائدة للاحزاب والقوى السياسية لافتا الى ان الطائفية انتهت في العراق “.انتهى 25

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