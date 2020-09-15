نواب البصرة يحذرون من المضي بالربط السككي مع الكويت وإيران

2020/09/15 | 13:18 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالوا إن العراق سيكون “ترانزيت” لبضائع الآخرين لقاء رسوم بسيطة بغداد- وعد الشمري: دعا نواب عن البصرة، أمس الاثنين، الحكومة الاتحادية إلى رفض مشروع الربط السككي مع دول الجوار، محذرين من إعدام الموانئ العراقية، مشددين على ضرورة أن يكون العراق منطلق الطريق إلى أوروبا وعدم جعله ممراً لبضائع الآخرين مقابل رسوم بسيطة.وقالت النائبة عن ...

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