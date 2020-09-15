صور جديدة لأقمار صناعية تكشف “منشأة صواريخ سرية” في سوريا

2020/09/15 | 13:18 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدفتها غارات جوية في الحادي عشر من هذا الشهر الصباح الجديد ــ وكالات نشرت صحيفة “جيروزاليم بوست” صورا قالت إنها دليل على هجوم استهدف منشأة صواريخ سرية في سوريا.وأظهرت الصور التي نشرتها شركة إيمج سات إنترناشونال، إصابة مبنيين في مصنع صواريخ السفيرة قرب حلب، وحددت الشركة ذلك بناء على تقرير استخباراتي يفيد بأن الهجوم ...

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