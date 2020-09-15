2020/09/15 | 13:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أكدت نائب رئيس الغرفة التجارية الايرانية، أن العراق یحظر استيراد 29 منتجا ايرانيا وعلى التجار المحليين الاحجام عن شحن هذه البضائع بهدف التصدير.وأوضحت ” شهلا عموري”، أن إطلاع التجار بقرارات منع توريد السلع للعراق يؤدي لتدفق سلع اخرى لهذا البلد.وأشارت الى أن التمور من المنتجات الذي يسري عليها قرار المنع […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق یحظر استيراد 29 منتجا ايرانيا المركز الخبري الوطني.

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