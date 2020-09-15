الوطنية المتعذرة والغاء العراق؟/ملحق2 - عبدالامير الركابي

2020/09/15 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي الوطنية المتعذرة وإلغاء العراق؟/ملحق2عبدالاميرالركابي اخطر ماعرفه وواجهه العراق في دورته الحالية الثالثة، توفر اشتراطات الغائه عبر الغاء حضوره المستجد، وليست هذه الناحية غير مسبوقه في تاريخ ارض مابين النهرين، فالمراكز الحاكمه والامبراطورية العراقية خلال الدورات، كانت ميالة بداهة الى تكريس مفهوم الأحادية وكونها الممثل الوحيد للكيانيه، وكانت على الرغم من مخالفة ادعاءاتها تلك للواقع، وعجزها ......





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