2020/09/15 | 13:20 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السياسية

الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 | 12:59 مساءً | عدد القراءات : 22

بارزاني: بإمكان الأمم المتحدة أن تساعد العراق في تخطي التحديات التي تواجهه

بغداد/..أكد رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، الثلاثاء، أن بإمكان الأمم المتحدة أن تساعد العراق في حل مشاكله وتخطي الوضع والتحديات التي تواجهه.

وذكرت رئاسة الاقليم في بيان، ان"بارزاني، بحث مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، العملية السياسية والوضع العراقي، ومستجدات الحوار بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية من أجل حل مشاكلهما".

وأشار بارزاني، إلى الدور الإيجابي للأمم المتحدة في العراق، مؤكداً أن"بإمكان الأمم المتحدة أن تساعد العراق في حل المشاكل وتخطي الوضع والتحديات التي تواجهه".انتهى4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني: بإمكان الأمم المتحدة أن تساعد العراق في تخطي التحديات التي تواجهه) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني: بإمكان الأمم المتحدة أن تساعد العراق في تخطي التحديات التي تواجهه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).