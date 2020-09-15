توجه جديد يهدد مصير العام الدراسي المقبل

2020/09/15 | 13:22 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

طالبت النائب صفاء مسلم مقررة لجنة الصحة والبيئة، رئاسة مجلس الوزراء بعدم اجبار الطلبة ولكافة المراحل على الدوام الصفي ولأي سبب كان وان كان هناك مقررات عملية فيمكن تاجيلها او المطالبة بها فيما بعد ريثما تنجلي ذروة انتشار جائحة كورونا او وصول اللقاح.

وقالت مقررة لجنة الصحة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه: “نظراً لتحذير منظمة الصحة العالمية من ان الشهرين المقبلين سيكونان الاقسى ونظرا لكثرة المناشدات والمطالبات التي تردنا من مواطنينا ومن المنظمات الانسانية وبناء على المخاطر التي تحدق بشعبنا وكثرة الاصابات التي لامست الخمسة الاف اصابة باليوم الواحد نطالب بعد اجبار الطلبة على الدوام الصفي”.

واضافت”يقف العراق في قمة الاصابات وفي الذروة فالمعلن حوالي٤٠٠٠الى ٥٠٠٠ ولازالت الإصابات لم تتناقص لحد الان فضلا عن ان الدوام يعني احتمالية نقل العدوى الى البيوت وما يصاحبها من التفشي بين كبار السن الذين لا زالوا يعانون الامرين من الحجر المنزلي للالاف منهم”.

وبينت ان الاسلوب الامثل والوحيد في ظل هذه الظروف هو الدراسة عن بعد ولكل المراحل الدراسية للتربية والتعليم العالي على الاقل الثلاثة أشهر الاولى لحين استقرار وضع الوباء ومعرفه الوضع الوبائي في حينها.

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