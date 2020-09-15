مداهمة منزل تاجر آثار.. تماثيل آشورية مذهبة وعشرات الملايين

2020/09/15 | 13:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ألقت قوات الشرطة الاتحادية، الثلاثاء، القبض على أحد تجار الآثار الذهبية التي تعود إلى العصور القديمة، في بغداد.



وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (15 أيلول 2020)، إنه "تمكنت قوة من اللواء الأول الفرقة الأولى شرطة اتحادية خلال عملية أمنية من القاء القبض على أحد المتاجرين بالقطع الأثرية النفيسة (تماثيل آشورية) عدد 3 تعود إلى العصور القديمة، اثنان منها ذهبية والثالث مطعم بالذهب مع العثور على مبلغ قدره 38 مليون دينار و18000 الف دولار أمريكي".

وتابع، أن "العملية تمت من خلال معلومات استخباراتية دقيقة وتنفيذ أمر تحري وتفتيش بحق المتهم في محل إقامته جنوبي بغداد، بحضور مفارز من شعبة استخبارات النهروان وحدة بسماية وشعبة تحقيق شمال الرصافة".

واضاف، "وتم تسليم المتهم مع المضبوطات بوصل استلام اصولي الى الجهات المختصة".

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