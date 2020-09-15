2020/09/15 | 13:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- يناقش البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، مشروع قرار يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد إلى وقف بيع الأسلحة إلى السعودية والإمارات، وذلك بعد خمسة أسابيع من صدور حكم قضائي يلزم الحكومة البلجيكية بوقف ترخيص شركة سلاح تصدّر أسلحة للرياض.وفي السابع من أغسطس الماضي، قضت المحكمة الإدارية في بلجيكا بوقف ترخيص بيع شركة محلية السلاح […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مشروع قرار أوروبي لوقف بيع السلاح للرياض وأبوظبي المركز الخبري الوطني.

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