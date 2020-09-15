2020/09/15 | 13:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا خبراء أمنيون رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى منح جهاز مكافحة الإرهاب الصلاحيات الكاملة لسحب سلاح الميليشيات المنفلتة والخارجة عن القانون.

وقال الخبراء إن اغلب الميليشيات غير التابعة الى الأجهزة الأمنية العراقية تدين بالولاء عقائديا الى مراجع دينية خارج العراق، وترفع أعلامها وصور أولئك المراجعمعتبرين أن دعم جهاز مكافحة الإرهاب لا يكون فقط بمنحه الصلاحيات المناسبة مثل عمليات تفتيش وبحث واعتقال وغير ذلك، بل أن يجب أن تكون هناك مذكرات قضائية محكمة ومدعومة بالأدلة بحيث لا يتم إطلاق سراح عناصر إرهابية عقب القبض عليها كما حدث سابقا، لأن ذلك سيجعل من عمل الجهاز بدون جدوى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبراء يدعون إلى منح جهاز مكافحة الإرهاب صلاحيات سحب سلاح الميليشيات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبراء يدعون إلى منح جهاز مكافحة الإرهاب صلاحيات سحب سلاح الميليشيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).