الأعرجي: رفض الكتل للتغييرات التي أجراها الكاظمي “نفاق سياسي”

2020/09/15 | 13:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شن نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الاعرجي، هجوما لاذعا على الكتل السياسية التي أعلنت رفضها للتغييرات التي اجراها رئيس مجلس الوزراء بعدد من المناصب العليا.

وكتب الاعرجي في تغريدة له تويتر، إذا كانت بعض تغييرات الكاظمي لشاغلي الدرجات الخاصة مُحبِطة كما وصفتها بعض الشخصيات، فإنّ ردود أفعال الكتل السياسية تعكس مدى النفاق السياسي، كونهم يطالبون بها في السر بقوةٍ ويرفضونها في العلن.

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