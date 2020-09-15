ايران تلغي مسيرة الأربعين وتمنع توجه زوارها الى العراق

2020/09/15 | 13:32 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} قال رئيس اللجنة الثقافية والتعليمية التابعة لمركز شؤون زيارة الأربعين، أن مسيرة الأربعين للزوار الايرانيين قد ألغيت هذا العام في إيران والعراق بسبب انتشار فيروس كورونا وتجنبا للاصابات.





وأضاف حميد أحمدي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء بطهران: وفقا للخطط الموضوعة وإلغاء مسيرة الأربعين، فأن شعائر دينية وثقافية ستقام في جميع أنحاء البلاد بدلا عن هذه المراسم.

واكد أن "المراسم الدينية والثقافية ستقام وفق البروتوكولات الصحية، منوها الى ان هذه المراسم ستقام في وقت واحد في دول مختلفة تحت شعار {ان الحسين (ع) مصباح الهدى وسفينة النجاة}".

فيما أعلنت لجنة شؤون زيارة الاربعين في وزارة الداخلية الايرانية في بيان، منع أي مسيرات أو تحركات جماعية تحت اي عنوان باتجاه الحدود الغربية لأنه يخالف الاجراءات الصحية للمركز الوطني لمكافحة كورونا.

وأكد البيان الصادر عن لجنة شؤون الأربعين في وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، منع تحرك أي زائر إيراني باتجاه العراق في ايام شهر صفر بمناسبة احياء ذكرى زيارة الاربعين نظر لتفشي فيروس كورونا في العراق واعلان الحكومة العراقية عدم استقبال الزوار من الدول الاخرى وفرض سياسات الحجر الصحي في البلاد.

ودعت لجنة شؤون الاربعين الزوار الايرانيين الى عدم الالتفات إلى الشائعات والمطالب التي تنشر في الفضاء السيبراني والمواقع غير الموثوقة بهذا الشأن.

عمار المسعودي

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