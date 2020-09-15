القبض على 50 مطلوباً بينهم أجانب في البصرة

2020/09/15 | 13:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {البصرة: الفرات نيوز} أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، نتائج الصفحة الخامسة من عملية الوعد الصادق في محافظة البصرة.وذكرت الخلية، في بيان صحفي، أنه "بعد ان شرعت قيادة عمليات البصرة والقطعات الملحقة بها "فجر اليوم الثلاثاء" بتنفيذ الصفحة الخامسة من عملية الوعد الصادق، لغرض تفتيش وتطهير مناطق شمال البصرة وتشمل مناطق المدينة القرنة- الدير - الماجدية – الكرمة } من خلال لواء المشاة الآلي ٣٦ ومديرية شرطة البصرة، والمناطق الجنوبية { الفاو - سفوان - مخفر جبل سنام - مخفر خرانج مخفر جريشان } من خلال { قيادة القوات البحرية وقيادة قوات حرس الحدود المنطقة الرابعة ولواء المغاوير الثالث فرقة مغاوير عمليات البصرة } لغرض القاء القبض على المطلوبين ونزع الأسلحة غير المرخصة وتحقيق الأمن والاستقرار في المحافظة ، فقد أسفرت هذه العملية حتى ساعة إعداد هذا البيان عن إلقاء القبض على { ۱۲ } مطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة".وأضافت انه "كما اسفرت عن القبض على { ۳۸ } آخرين بينهم { ۹ } يحملون الجنسية الآسيوية لتجاوزهم مدة الإقامة، كما عثرت على ١٠ بنادق كلاشنكوف وشريط عتاد BKC ورمانة يدوية هجومية و١٠ حاويات عتاد احادية عيار 14.5 ملم، ومصادرة كاتون مشروبات كحولية".وأشارت إلى، "العثور على ثلاثة صاروخ قاذفة و٢٠ قنبرة هاون عيار { ۹۰ } ملم و٤ قنابر هاون عيار { ۱۲۰ } ملم و انبولة مخدرات و٤ رشاشات ثقيلة عيار 14.5 ملم وسبطانة رشاشة أحادية ۱۲۷ ملم و ٨ صواريخ قاذفة ضد الدرع وهاون عيار { ۹۰ } ملم وعجلة ادوات مسروقة، وقد اتخذت بحق الملقى القبض عليهم الإجراءات القانونية، فيما تم التعامل مع المواد المضبوطة وفقاً للسياقات".علي الربيعي شارك إذا أردت

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