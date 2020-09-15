لجنة النفط والطاقة النيابية تحذر من استغلال إيران والكويت للآبار المشتركة

2020/09/15 | 13:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت لجنة النفط والطاقة النيابية، من استغلال إيران والكويت للآبار المشتركة، فيما دعت إلى توقيع جولة تراخيص.

وحثت اللجنة الوزارة بضرورة المضي بجولة تراخيص لاستثمار الحقول المشتركة مع البلدين الجارين، مشيرة إلى أن التأخر في استثمار الحقول قد يضيع الكثير من الخزين لصالح دول الجوار.

وأكدت أن الدولتين قامتا في وقت سابق باستثمار تلك الحقول من خلال شركات استخدمت أحدث الطرق التكنولوجية في سحبه، مبينة أن جولة التراخيص كان يجب أن تمضي خلال الاعوام الماضية.

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