الدراجي مستذكرا الجلبي: من يكشف الفساد يموت والسارق يصبح برلماني

2020/09/15 | 13:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشف النائب السابق في البرلمان العراقي، رحيم الدراجي ، الثلاثاء، عن وجود ملفات فساد كبيرة عند الدولة تتستر عليها ولا تستطيع الكشف عنها، مبينا ان رئيس حزب المؤتمر الوطني السابق احمد الجلبي قدر الاموال المهربة بعدة مئات من مليارات الدولارات.

وقال الدراجي في حديث متلفز تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (15 ايلول 2020)، ان زعيم حزب المؤتمر الوطني، السياسي الراحل أحمد الجلبي "قدر الأموال المهربة خارج العراق بـ 312 مليار دولار"، مبينا انه "سلم نسخة من تلك الملفات الى حيدر العبادي رئيس الوزراء الاسبق، لكنه لم يفعل اي شي في وقته".

وأكد الدراجي انه "لن يتم فتح اي ملف فساد في ظل وجود هذه الطبقة الفاسدة"، مشيرا الى ان "الجلبي كشف بعض خيوط الفساد للمسؤولين لكن الجهات الحكومية ركنت تلك الملفات واهملتها".

واضاف الدراجي ان "الذي يكشف الفساد يموت والسارق يصبح برلماني ومسؤول ويمتلك الحصانة".

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