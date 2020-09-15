متنبيء جوي يبشر بطقس مختلف خلال أيام: موجة شبه قطبية باردة قادمة

2020/09/15 | 13:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قال المتنبيء الجوي واثق السلامي، الثلاثاء، أنه "بعد صيف حار ولاهب واجواء مرهقة تعرض لها العراق طيلة هذا الشهر، بدأت ملامح الانفراج تقترب رويدا رويدا ومؤشرات انتهاء الاجواء الحارة بدأت تلوح في الأفق في نماذج الطقس المختلفة".

وبين السلامي في منشور تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (15 ايلول 2020)، ان " نماذج الطقس تشير إلى اندفاع موجة شبه قطبية باردة قادمة من الشمال ترافق منخفضا باردا، وتسبب تراجع الكتلة الحارة وانحسارها بعيدا لتحل محلها وتتزامن مع موعد الإنقلاب الخريفي يوم 21 أيلول أو بعده بأيام قليلة".

وتابع، "درجات الحرارة المتوقع أن تسجلها مدن العراق الوسطى والجنوبية خلال تلك الفترة ستكون من 40 فما دون، ومدن الشمال أقل من ذلك بعدة درجات، فيما ستكون البرودة محسوسة خلال ساعات الليل المتأخرة وأوقات الصباح الاولى، لتنتهي بذلك حلقات المسلسل الصيفي العراقي بنهاية مبشرة".

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