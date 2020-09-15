الصحة النيابية تطالب بعدم اجبار الطلبة على الدوام الصفي

2020/09/15 | 13:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

طالبت مقررة لجنة الصحة النيابية، صفاء مسلم، اليوم الثلاثاء (15 أيلول 2020)، بعدم إجبار الطلبة ولكافة المراحل على الدوام الصفي ولأي سبب كان.

وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن مسلم "طالبت رئاسة مجلس الوزراء بعدم إجبار الطلبة ولكافة المراحل على الدوام الصفي ولأي سبب كان، وان كان هناك مقررات عملية فيمكن تأجيلها او المطالبة بها فيما بعد، ريثما تنجلي ذروة انتشار جائحة كورونا أو وصول اللقاح".

وقالت مسلم: "نظراً لتحذير منظمة الصحة العالمية من ان الشهرين المقبلين سيكونان الاقسى، ونظرا لكثرة المناشدات والمطالبات التي تردنا من مواطنينا ومن المنظمات الانسانية وبناء على المخاطر التي تحدق بشعبنا وكثرة الاصابات التي لامست الخمسة الاف اصابة باليوم الواحد نطالب بعد اجبار الطلبة على الدوام الصفي".

وأضافت، أن "العراق يقف في قمة الاصابات وفي الذروة فالمعلن حوالي 4000 إلى 5000، وما زالت الإصابات لم تتناقص لحد الان، فضلا عن ان الدوام يعني احتمالية نقل العدوى الى البيوت وما يصاحبها من التفشي بين كبار السن الذين ما زالوا يعانون الامرين من الحجر المنزلي للآلاف منهم".

وبينت، أن "الاسلوب الامثل والوحيد في ظل هذه الظروف هو الدراسة عن بعد ولكل المراحل الدراسية للتربية والتعليم العالي، وعلى الاقل الثلاثة أشهر الاولى لحين استقرار وضع الوباء ومعرفه الوضع الوبائي في حينها".

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