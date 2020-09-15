رئيس أركان الجيش يبحث مع نظيره الفرنسي تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين

2020/09/15 | 13:35 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ بحث رئيس أركان الجيش الفريق اول الركن عبد الأمير رشيد يارالله مع نظيره الفرنسي سبل تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.وذكر بيان لمكتبه , ان يارالله تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي بحثا خلاله عدداً من المحاور المهمة منها التأكيد على العلاقات المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها، ومواصلة الجانب الفرنسي دعم وتطوير قدرات الجيش العراقي من خلال بعثة الناتو في العراق والتعاون بين البلدين ".وأبدى رئيس اركان الجيش الفرنسي رغبته في زيارة العراق قريباً ".و أكد الجانبان رغبتهما بتوقيع مذكرة تفاهم عسكري لدعم الجيش العراقي ومكافحة الارهاب"./انتهى2

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