المحاصصة في العراق إلى أين؟

2020/09/15 | 13:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض الشارع العراقي وبعض القوى السياسية وكتل برلمانية التغييرات التي اجراها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في المناصب الحكومية العليا واعتبروها مح...

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