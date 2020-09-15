ربيعي: على الدول التي تتحرك باتجاه التطبيع مع الصهاينة تحمّل مسؤولية قراراتها

2020/09/15 | 13:37 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز /أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم الثلاثاء، أن "على الدول التي تتحرك باتجاه التطبيع مع الصهاينة تحمّل مسؤولية قراراتها".وأضاف ربيعي: "نحمّل المسؤولية للحكومة البحرينية وأي حكومة توفر موطئ قدم لـ "إسرائيل" في المنطقة"، مشيراً إلى أن تطبيع البحرين "سيزيد من خطورة الأوضاع، ولن يسهم في عملية السلام والاستقرار في المنطقة".وأكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أن "التطبيع مع الكيان الصهيوني، يأتي بضغط من الولايات المتحدة، ولصالح الحملة الدعائية الانتخابية لدونالد ترامب".موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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