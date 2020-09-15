العراق على القائمة الحمراء في الأردن.. ما الخطوات المفروضة على هذه القائمة لغرض السفر؟

2020/09/15 | 13:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت السلطات الحكومة الاردنية، اليوم الثلاثاء، عن آخر قائمة تصنيف الدول التي سيستقبل منها الأردن مسافرين تبعاً لوضعها الوبائي، بعد استئناف الرحلات الجوية المنتظمة في 8 أيلول الحالي، فيما وقع تصنيف العراق ضمن الدول الأشد خطورة.

وصنف الأردن الدول إلى خضراء، وصفراء، وحمراء؛ تبعا للخطورة الوبائية داخلها، إذ إن الدول الخضراء الأقل خطراً، أما الحمراء فهي الأشد خطورة.

ونشرت وسائل الاعلام الاردنية، آخر تحديث للدول الخضراء هي: الجزائر، النمسا، كندا، قبرص، الدنمارك، ألمانيا، اليونان، هونغ كونغ، هنغاريا، إيطاليا، لتوانيا، ماليزيا، بولونيا، تايلند، تونس، وتركيا.

أما الدول الصفراء فهي: مصر، مالطا، المغرب، هولندا، المملكة العربية السعودية، السودان، سويسرا، سوريا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، واليمن.

الدول الحمراء هي: البحرين، بلجيكا، الجمهورية التشيكية، فرنسا، العراق، الكويت، لبنان، ليبيا، عُمان، قطر، رومانيا، روسيا، اسبانيا، الولايات المتحدة الأميركية، أوكرانيا، وإسرائيل.

وقال وزير النقل خالد سيف، في تصريح صحفي، إن “عملية تسيير الرحلات الجوية المنتظمة من الأردن وإليه لن تتم إلا بموافقة تلك الدول التي صنفها الأردن ضمن ثلاثة مستويات”، مشيرا إلى “وجود دول مطاراتها مغلقة حتى الآن، ودول قد لا ترغب باستقبال رعايا من دول أخرى.”

وأضاف، أن “السفر لن يعود كما كان في السابق.



إجراءات السفر متغيرة، وظروف السفر متغيرة”، موضحا أن ” الطيران الطبيعية لن تعود إلا بعد سنوات؛ لذلك لا بد أن نتقبل أننا نعيش في ظروف تتبعها إجراءات استثنائية”.

القائمة الحمراء

وبشأن الرحلات القادمة من دول مصنّفة وبائيا بأنها حمراء، فيشترط إحضار شهادة فحص (PCR) قبل 72 ساعة من السفر ونتيجتها سلبية، وإجراء فحص ثان في المطار عند وصوله إلى المملكة على نفقته الخاصة، ويتم نقله بعد إجرائه الفحص إلى الحجر المؤسّسي لمدة سبعة أيّام، كما سيتم إجراء فحص ثالث في اليوم الخامس أو السادس، مبينا أنه في حال بقيت نتيجة فحصه سلبيّة عند انتهاء فترة الحجر المؤسّسي يتمّ حجره منزليًّا لمدّة أسبوع.

وفيما يخص المسافر الذي لا يحضر فحص (PCR) قبل 72 ساعة من موعد السفر سيخضع للحجر المؤسسي لمدة أربعة عشر يومًا، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تنطبق على غير الأردنيين الراغبين بالقدوم إلى المملكة، وتطبق على جميع المعابر الحدوديّة.

ويصنف العراق ضمن المناطق “الحمراء وبائيًا”، حيث ستكون الشروط على العراقيين الراغبين بالسفر إلى الأردن، احضار فحص PCR سلبي، قبل 72 ساعة من القدوم إلى الاردن، والخضوع لفحص ثان على نفقته الخاصة في مطارات الاردن، والخضوع لحجر لمدة 7 أيام، واجراء فحص ثالث في اليوم الخامس من الحجر، فضلا عن الحجر المنزلي لمدة اسبوع.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق على القائمة الحمراء في الأردن.. ما الخطوات المفروضة على هذه القائمة لغرض السفر؟) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق على القائمة الحمراء في الأردن.. ما الخطوات المفروضة على هذه القائمة لغرض السفر؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).