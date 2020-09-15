2020/09/15 | 13:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني- أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، نتائج الصفحة الخامسة من عملية الوعد الصادق في محافظة البصرة.وذكرت الخلية، في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه، أنه “بعد ان شرعت قيادة عمليات البصرة والقطعات الملحقة بها “فجر اليوم الثلاثاء” بتنفيذ الصفحة الخامسة من عملية الوعد الصادق، لغرض تفتيش وتطهير مناطق شمال البصرة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإعلام الأمني تعلن نتائج الصفحة الخامسة من عملية الوعد الصادق المركز الخبري الوطني.

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