بحر العلوم: قد نخسر 50 مليار دولار بسبب

2020/09/15 | 14:03 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} تحدث وزير النفط الأسبق إبراهيم بحر العلوم، اليوم الثلاثاء، عن أضرار اتفاق "أوبك+" على الاقتصاد العراقي، وما يمكن أن يلحقه من أزمات في البلد النفطي.





وقال بحر العلوم في تصريح صحفي، إن "التزام العراق باتفاق أوبك+ سيعني حرمانه من 750 ألف برميل نفط يوميا، وهذا يعني خسارته نحو 50 مليار دولار على مدى العامين المقبلين".

وأضاف، أن "العراق اليوم بحاجة الى مراجعة هذا الاتفاق، فلا يمكن أن يتحمل عبء ومصالح دول أخرى تزيد وتوسع إنتاجها النفطي بينما نتضرر نحن".

ويقيم الوزير الأسبق إبراهيم بحر العلوم دعوى قضائية في المحكمة الإدارية العراقية لإلغاء قرار حكومة عبد المهدي السابقة التي وافقت على اتفاق "أوبك+".

Mohameed

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