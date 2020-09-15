القبض على 50 مطلوبا ومصادرة أسلحة متنوعة في البصرة

2020/09/15 | 14:04 - المصدر: NRT عربية

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قوات أمنية

فوتو: ارشيف

منذ 7 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت قيادة عمليات البصرة، الثلاثاء، عن نتائج الصفحة الخامسة من عمليات "الوعد الصادق" في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان، اليوم، 15 أيلول 2020، انه تم "إلقاء القبض على 50 مطلوبا للقضاء حسب مذكرات إلقاء القبض، ومصادرة 9 بنادق كلاشنكوف، و3 حاويات عتاد أحادية 14 ملم، و4 صواريخ قاذفة، و10 قنابر هاون 60 ملم، وقنبرتين هاون 120 ملم، و8 رمانات قاذفة ضد الدروع".

وأضاف البيان، أنه "تم أيضا مصادرة 10 علب أحادية 12,5، و4 رشاشات ثقيلة أحادية عيار 14,5، وهاون عيار 60 ملم، ودراجة نارية مخالفة للقانون، وعجلة أدوات مسروقة، و20 كارتون مشروبات كحولية، وشريط عتاد BKC، و2 علبة".

ر.إ

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