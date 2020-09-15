بعد إعتمادها 3 مستويات.. الاردن تصنف العراق ضمن الدول الأشد خطورة

2020/09/15 | 14:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

صنفت السلطات الحكومة الاردنية، الثلاثاء، العراق ضمن الدول الأشد خطورة في آخر قائمة تصنيف للدول التي سيستقبل منها الأردن مسافرين تبعا لوضعها الوبائي، بعد استئناف الرحلات الجوية المنتظمة في 8 أيلول الحالي.





وقامت السلطات الأردنية بتصنيف الدول إلى خضراء، وصفراء، وحمراء؛ تبعا للخطورة الوبائية داخلها، إذ إن الدول الخضراء الأقل خطرا، أما الحمراء فهي الأشد خطورة.

ونشرت وسائل الاعلام الاردنية، آخر تحديث للدول الخضراء هي: الجزائر، النمسا، كندا، قبرص، الدنمارك، ألمانيا، اليونان، هونغ كونغ، هنغاريا، إيطاليا، لتوانيا، ماليزيا، بولونيا، تايلند، تونس، وتركيا.

أما الدول الصفراء فهي: مصر، مالطا، المغرب، هولندا، المملكة العربية السعودية، السودان، سويسرا، سوريا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، واليمن.

الدول الحمراء هي: البحرين، بلجيكا، الجمهورية التشيكية، فرنسا، العراق، الكويت، لبنان، ليبيا، عُمان، قطر، رومانيا، روسيا، اسبانيا، الولايات المتحدة الأميركية، أوكرانيا، وإسرائيل.

وقال وزير النقل خالد سيف، في تصريح صحفي، إن "عملية تسيير الرحلات الجوية المنتظمة من الأردن وإليه لن تتم إلا بموافقة تلك الدول التي صنفها الأردن ضمن ثلاثة مستويات"، مشيرا إلى "وجود دول مطاراتها مغلقة حتى الآن، ودول قد لا ترغب باستقبال رعايا من دول أخرى."

وأضاف، أن "السفر لن يعود كما كان في السابق.



إجراءات السفر متغيرة، وظروف السفر متغيرة"، موضحا أن " الطيران الطبيعية لن تعود إلا بعد سنوات؛ لذلك لا بد أن نتقبل أننا نعيش في ظروف تتبعها إجراءات استثنائية".

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