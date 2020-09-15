ائتلاف النصر: على الخارجية ان تكون اكثر حزما تجاه الاعتداءات التركية

2020/09/15 | 14:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداداكد القيادي في ائتلاف النصر جاسم العلياوي، الثلاثاء، بان العراق امام مساريين لمواجهة التجاوزات التركية في شمال البلاد.وقال العلياوي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” ائتلافه يعتبر سيادة العراق امر بالغ الاهمية ويدعو الخارجية الى ان تكون اكثر قوة وحزم في مواجهة التعديات والتجاوزات التركية لافتا الى ان وضع البلاد الحالي تجعله في وضع يمنعه في الدخول في اي صراعات خارجية”.واضاف ،ان” العراق يمكنه من خلال مساريين مواجهة التجاوزات التركية في شمال البلاد وهي البعد الدبلوماسي من خلال علاقاته مع المنظمات الدولية والبعد الاقتصادي وهو الاهم خاصة وان معدلاته كبيرة وتصل الى مليارات الدولارات سنويا”.وتابع العلياوي ان “ العراق يريد بناء علاقات مبنية على المصالح المشتركة مع دول الجوار وهو يرفض اي تجاوزات”.انتهى 25

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